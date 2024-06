Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze szykuje do realizacji największej w historii placówki inwestycji – budowy Lubuskiego Centrum Onkologii. Prace jeszcze się nie rozpoczęły, ale szpital ma już zielone światło, które pozwala rozpocząć całą, skomplikowaną procedurę.

Przypomnijmy, że jeszcze w ub. roku Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs, w wyniku którego nasza placówka znalazła się w gronie tych, które otrzymają dotację celową. Projekt będzie realizowany w ramach tzw. funduszu medycznego i opiewać będzie na kwotę 243 milionów złotych. Na jakim etapie są w tej chwili negocjacje z ministerstwem? O tym dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego.

Mamy pozytywną ocenę całości przez Ministerstwo Zdrowia, czekamy na podpis premiera. To zostało przekierowane do rządu, który powinien to wpisać do długoterminowych panów. Zakładamy, że po trzecim kwartale zostanie to uruchomione i podpiszemy umowy dotacyjne, które pozwolą nam podpisywać umowy z wykonawcami. Tutaj będzie potrzebny projekt i wybudowanie tego.