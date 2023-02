To już kolejne drzewa, zasadzone w ramach podwójnego jubileuszu naszego miasta. Tym razem mowa o 71 wiśniach i czterech gruszach, które posadzono przy ulicy Rydza – Śmigłego. Co ważne – wszystkie drzewka są ozdobne, więc miasto uspokaja – nie będzie problemu i bałaganu z owocami.

Dlaczego właśnie w tym miejscu? Mówi Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

Wspólnie z UZ szukamy miejsc, które trzeba zmienić. Wielokrotnie mówiliśmy też o tworzeniu zielonych korytarzy. To miejsce aż się prosiło o nowe nasadzenia i mamy nadzieję, że już niedługo będzie tu zielono.

Drzewa sadzili nie tylko mieszkańcy i pracownicy ZGK, ale także prezydent – Janusz Kubicki.

To nie pierwszy raz, idzie nam coraz sprawniej. Pomimo nie najlepszej aury, przyszło dużo zielonogórzan. Pokazuje to, że mieszkańcy chcą mieć swoje drzewa.

Za łopaty chwycili tym razem również sportowcy i miłośnicy Falubazu, czyli zielonogórskiego klubu żużlowego. Co ich skłoniło do udziału w akcji? Tłumaczy to Kamil Kawicki, prezes stowarzyszenia ZKŻ.

Nasz klub jest wpisany w krajobraz i działalność miasta, więc dlaczego mielibyśmy i drzew nie sadzić. Zawsze staramy się wspierać tego typu akcje. Bo jest to ważne dla mieszkańców i miasta.

Jak zapowiadają władze miasta – kolejne nasadzenia są już w planach. Kto wie, może i nasza redakcja zdecyduje się na posadzenie swojego drzewka…