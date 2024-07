Zielonogórską spółkę miejską “Centrum Biznesu” czekają zapowiadane przez nową władzę zmiany. O tym mówiło się od kilku tygodni, dziś poznajemy konkrety.

Wiceprezydent Jarosław Flakowski w rozmowie z nami poinformował, że już niebawem Centrum Biznesu ma być odpowiedzialne za obsługę deptaka. Na czym nowe zadanie miałoby polegać?

Do tej pory deptak jest pasem drogowym i wymaga to dużych zabiegów urzędniczych. Chcielibyśmy zmienić charakter tej przestrzeni aby zarżadzała nim spólka. Miałaby ona sćiagac restauratorów, ożywć to miejsce i przyciągbnąć mieszkanców oraz turystow.

Inna kwestia to charakter prawny “Centrum Biznesu”. Miasto zapowiada połączenie z “CB” inną miejską spółką – Zielonogórskimi Zakładami Usług Miejskich odpowiedzialnymi za obsługę cmentarza komunalnego i Palmiarnię. Powód? – ograniczenie kosztów – dodaje Flakowski.

Optymalizacja funkcjonowania miasta i wydatków. To nie są nasze środki. Tam, gdzie są możliwe oszczędności, tam będą one wprowadzane.

Prezes spółki “Centrum Biznesu” Zdzisław Strach przypomniał, że spółka już przed kilkunastoma laty prowadziła Palmiarnię. Jak dodał, nie jest to łatwy kawałek chleba, bo obiekt generuje bardzo duże koszty utrzymania.

Ten remont zwiększył trzykrotnie kubaturę i dwukrotnie powierzchnię. Palmiarnia jest trudna. by mogła się zamykać wynikiem pozytywnym. To są duże koszty stałe. Zrobienie straty 100 tysięcy to jest jak strzelić palcem. Mało kto przychodzi, a koszty są.

Zmiany mają nastąpić na początku przyszłego roku.