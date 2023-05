Czy Luke Becker wystąpi w najbliższym, niedzielnym meczu I ligi żużlowej pomiędzy Eneą Falubazem Zielona Góra a Orłem Łódź? Okazuje się, że jest na to szansa, choć w klubie wolą “dmuchać na zimne”.

Przypomnijmy, Amerykanin przed sezonem ligowym doznał kontuzji. Jak się okazuje, Becker jest już po pierwszych treningach. Czy wystąpi w niedzielę w Łodzi? Pytamy dyrektora sportowego Falubazu Piotra Protasiewicza.

Luke trenował w czwartek na naszym obiekcie. Pamiętajmy, że on dopiero wchodzi w sezon. Czymś innym jest jazda solo, a czymś innym występ w meczu z presją przy pełnych trybunach. Musi być pewnym, że noga wytrzyma, musi być czysta głowa, że go nic nie boli. Jesteśmy umówieni i w sobotę podejmiemy decyzję. Musi być dla mnie pewnym, że jest gotowy do jazdy, a nie że może być gotowy. Jeśli będzie inaczej, to wolę, aby tydzień odpoczął i przygotował się do meczu rewanżowego.