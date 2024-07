Basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze czeka remont. Tym razem nie będzie to jednak standardowe czyszczenie niecki. Obiekt czeka bowiem znaczenie większe, i ważniejsze z punktu widzenia użytkowników, zadanie.

Jak powiedział nam Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w planach jest wymiana oświetlenia na tym obiekcie.

Firma LUG pracuje, prowadzi prace badawcze nad oprawami LED-owymi. Już praktycznie są przygotowani na to, by wymienić takie oprawy. Do tego jest to, co jest w niecce. W zeszłym roku już pojawiły się takie miejsce, w których poodchodziły płytki. Trzeba było tam pewne prace przeprowadzić.