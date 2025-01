Wyjazdowym meczem z liderem tabeli – Anwilem Włocławek – koszykarze Orlen Zastalu Zielona Góra rozpoczną rundę rewanżową rozgrywek w OBL.

Sobotni rywal jest zdecydowanym faworytem. Włocławianie mają znakomity bilans trzynastu wygranych i tylko dwóch porażek. Z drugiej strony przed rokiem Zastal sprawił nie lada sensację, zwyciężając na parkiecie przeciwnika 93:75. Czy można się zatem spodziewać powtórki? Zdaniem naszego eksperta, Kosmy Zatorskiego, dziennikarza Emocje TV, Anwil dysponuje bardzo dużą siłą rażenia.

[su_quote]Jeśli Zastal wygra dwa razy z rzędu we Włocławku, to będzie prawdziwy cud. Zespół boryka się z kontuzjami, ale idzie przez ligę jak walec. Drużynę ciągnie Kamil Łączyński, to, co prezentuje to jest rewelacja. Będzie to zapewne trudne spotkanie. [/su_quote]

Zatorski twierdzi, że przed Zastalem trudna runda rewanżowa, ze względu na fakt, iż teraz aż dziesięć meczów rozgrywanych będzie w hali przeciwnika.

[su_quote]Musi się Zastal przyzwyczaić do grania na wyjeździe i wygrywania. Liga jest niezwykle wyrównana, jeśli Zastal zacznie wygrywać na wyjazdach, może powalczyć o play-offy. Bądźmy dobrej myśli. [/su_quote]

Mecz we Włocławku, dodajmy, rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.30.