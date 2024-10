Sezon żużlowy 2024 oficjalnie zakończony. Jak co roku całe środowisko żużlowe dokonuje podsumowania podczas uroczystej Gali PGE Ekstraligi w Warszawie. Tym razem nagrody przyznano w ośmiu kategoriach.

Jaki to był sezon dla Falubazu? Przypomnijmy, beniaminek zapewnił sobie utrzymanie w elicie, zajmując szóste miejsce. Krzysztof Cegielski, ekspert Canal Plus Sport twierdzi, że zielonogórzanie mogą się czuć zadowoleni z minionych rozgrywek.

Piotrek Protasiewicz, bo chyba on za tym wszystkim stoi, pozwolił zawodnikom na pewne rzeczy. Wiele razy chwaliłem ten zespół, bo jak przegrywali, to mieli charakter. Długo się zawsze trzymali w każdym meczu.

W sezonie 2025 do Falubazu dołączy były wicemistrz świata Leon Madsen. Czy to oznacza większą siłę rażenia naszej ekipy? – Transfer Duńczyka to hit i spore wzmocnienie zielonogórzan – dodaje Cegielski.

Leon Madsen jest to specyficzna osoba, ale maszyna do robienia punktów. Jarek Hampel jeździł z każdym, nie z takim Madsenem sobie radził. Przemek Pawlicki ma świeże wspomnienia z Nikiem Pedersenem, z Madsenem będzie więc lekko i przyjemnie. To niekoniecznie spowoduje, że Falubaz będzie walczył o medale.

Udanie miniony sezon podsumował także junior Falubazu Oskar Hurysz.

Na pewno to był mój pierwszy, debiutancki sezon, przejechałem go całego. Było dużo błędów, aczkolwiek wiem, nad czym ma pracować. Trener Adam daje mi dużo wskazówek, nowy sezon będzie wyglądał zupełnie inaczej, niż ten.

Dodajmy, że statuetkę najlepszego polskiego zawodnika już po raz dziewiąty wywalczył Bartosz Zmarzlik. Najlepszym zawodnikiem zagranicznym kibice podczas głosowania wybrali Roberta Lamberta. Najlepszym menedżerem wybrano Roberta Kościechę, najlepszym juniorem – Wiktora Przyjemskiego, za niespodziankę sezonu uznano Bena Cooka, Najlepszym biegiem sezonu uznano 14 gonitwę podczas lubuskich derbów w Zielonej Górze, a statuetka trafiła do Andersa Thomsena. Ponadto Złotego Szczakiela otrzymał wieloletni trener Apatora Toruń Jan Ząbik.