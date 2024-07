Falubaz przegrywa w Gorzowie. Po raz czwarty w tym sezonie, mieliśmy okazję obejrzeć Derby Ziemi Lubuskiej. Tym razem w ramach rozgrywek U24 Ekstraligi. Podobnie jak podczas trzech ostatnich spotkań, zwycięsko z tego starcia, wyszli Gorzowianie, którzy pokonali Falubaz 54:36.

Choć sam rezultat mógłby wskazywać na jednostronny przebieg rywalizacji, to w rzeczywistości, do trzynastego biegu, kwestia zwycięzcy derbowego meczu, pozostawała sprawą otwartą. Zielonogórzanie rozpoczęli to spotkanie z wysokiego “c”, bowiem po dwóch gonitwach, prowadzili 10:2.

Druga seria należała jednak do gospodarzy, a trzy ostatnie biegi, zakończyły się podwójnymi zwycięstwami Enea Stali. W ostatniej odsłonie, za przekroczenie czasu dwóch minut, został wykluczony Eryk Farański. Początkowo miał on zostać zastąpiony przez Oskara Hurysza, jednak w ostatniej chwili, rezerwę wycofano.

Porażka we wtorkowym meczu, niemal przekreśla szanse Falubazu Zielona Góra na awans do rundy finałowej. Przypomnijmy, że awans do niej, uzyskują dwie najlepsze drużyny. Zawodnicy z Zielonej Góry, zajmują w tej chwili szóste w tabeli, a na swoim koncie mają jedenaście punktów.

Najbliższe spotkanie U24 Ekstraligi odbędzie się 6 sierpnia, o 17:00, a zostanie rozegrane w Zielonej Górze. Rywalem będą Orlen Celfast Wilki Krosno.

Enea Stal Gorzów – 54 9. Villads Nagel – (1,3,1*,3,2*) – 10+2 10. Oskar Chatłas – (-,-,-,-,-) – NS 11. Michael West – (0,-,0,-) – 0 12. Piotr Piotrowski-Prędki – (-,-,-,-,-) – NS 13. Oskar Paluch – (3,2*,2*,3,3,3) – 16+2 14. Jakub Stojanowski – (0,0,0,1,1) – 2 15. Mathias Pollestad – (1,2,3,3,3,2*) – 14+1 16. Adam Bednar – (2*,1,2,2*,2*,3) – 12+3