Punkt bonusowy do tabeli PGE Ekstraligi dopisali po meczu w Grudziądzu żużlowcy NovyHotel Falubazu. Zielonogórzanie przegrali z ZOOleszcz GKM-em 43:47, ale w dwumeczu byli zespołem lepszym.

O meczu zielonogórzan z GKM-em rozmawialiśmy w magazynie W69 na 96FM z ekspertem. Szymon Kozica z Lubuskiego Centrum Informacyjnego mówi o niedosycie.

Szanować szanuję, czy mogło być? Ja uważam, że nawet powinno być więcej. Kto by pomyślał, że Rasmus Jensen i Piotr Pawlicki po dwóch seriach razem będą mieli okrągłe zero punktów? Z drugiej strony patrząc na to jak jechał odkurzony Michael Jepsen Jensen, później Pawlicki z Jensenem przegrali z Pludrą w pierwszych startach, a jeszcze Hampel miał defekt.