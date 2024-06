– Plan minimum to bonus – mówi o nadchodzącym meczu z GKM-em w Grudziądzu Wojciech Domagała, prezes i współwłaściciel Zielonogórskiego Klubu Żużlowego, który był gościem programu W69 na 96 FM.

W minionym tygodniu NovyHotel Falubaz przegrał wyraźnie z Włókniarzem Częstochowa 37:52 mimo, że jeszcze cztery dni wcześniej w świetnym stylu na tym samym torze wygrał z bonusem z Betardem Spartą Wrocław. Skąd taka dysproporcja w postawie zielonogórzan?

Wiemy, co się wydarzyło w czwartek, to było poddane analizie przez pion sportowy. Panowie sobie wszystko wyjaśnili. Wierzę głęboko w to, że w następnych meczach wnioski zostaną wyciągnięte i Falubaz wróci na właściwą ścieżkę i Falubaz nawet jeśli przegrywa, to po walce i na styku.