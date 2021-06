Groźny upadek zanotował wczoraj w lidze szwedzkiej Patryk Dudek. Nasz zawodnik jechał na trzecim miejscu i zanotował defekt motocykla, w wyniku którego upadł. W „Duzersa” wpadł jadący na końcu stawki Timo Lahti.

To był drugi wyścig meczu Smederny z Rospiggarną. Dudek po upadku opuścił tor w karetce i więcej w zawodach już nie wystąpił. Wszystko wskazuje na to, że skończy się na bolesnych, ale tylko potłuczeniach.