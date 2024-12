Czy utalentowany junior Unii Leszno Damian Ratajczak zasili Falubaz? Nazwisko tego żużlowca w kontekście Zielonej Góry przewijało się od kilku tygodni. Młodzieżowiec chce pozostać w PGE Ekstralidze, a tam nie może startować w Unii, która zanotowała spadek.

Nowy prezes Falubazu, Adam Goliński potwierdził w Radiu Index, że temat Ratajczaka w Zielonej Górze jest aktualny.

Wykonałem telefon do Unii Leszno i mam taką informację, że jesteśmy po procesie licencyjnym. Stal Gorzów ma licencję nadzorowaną, co oznacza, że w ekstralidze nie pojedzie Unia. Tym samym transfer Ratajczaka jest aktualny. To będzie temat, który będziemy omawiać z Piotrem Protasiewiczem.