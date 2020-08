RM Solar Falubaz Zielona Góra ze srebrem Mistrzostw Polski Par Klubowych rozegranych w Gdańsku. Drużyna w składzie Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz i rezerwowy Damian Pawliczak ustąpiła miejsca na podium tylko Fogo Unii Leszno.

Trzecie miejsce dla wrocławian. Zresztą z Betardem Spartą, a dokładniej z Maciejem Janowskim zwycięski bieg dodatkowy o drugie miejsce stoczył Piotr Protasiewicz. Drugie miejsce dla Falubazu ocenił Grzegorz Zengota, były żużlowiec zielonogórzan, telewizyjny ekspert.

Chciałoby się, żeby zdobyli złoto, ale leszczynianie byli bardzo mocni, podkreślali to w każdym wyścigu, dominując nad rywalami. Ostatecznie plan został wykonany dosyć dobrze, chłopaki zdobyli srebro. Chciałoby się złoto, ale jak rywal był tak silny, to trzeba brać srebro!

Protasiewicz był liderem Falubazu zdobył 13 punktów, 8 „oczek” wywalczył Patryk Dudek. Ale my wracamy do kapitana Falubazu. Zengota rozpływał się nad jego dyspozycją.

Przed Piotrem nie wygląda na to, żeby był bliski koniec. Wiek i pesel to jedno, ale on cały czas ma ambicje, żeby jeździć, zdobywać tytuły i medale. Jego rekord będzie wyżyłowany i będzie nie lada wyzwaniem dla młodych wilków, żeby go pobić. Jest Bartek Zmarzlik, Piotrek Pawlicki czy Maciej Janowski, młode wilki go gonią.