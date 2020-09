Pojadą czy nie? Mowa o rewanżowym półfinale PGE Ekstraligi. W niedzielę w Lesznie RM Solar Falubaz ma powalczyć z Fogo Unią. Wszyscy patrzą w niebo i w prognozy pogody.

A te nie są dobre na cały weekend. O przygotowania w świetle niekorzystnej aury pytany był dziś na przedmeczowej konferencji prasowej trener zielonogórzan Piotr Żyto.

Gdyby okazało się, że w niedzielę mecz się odbędzie, to zielonogórzanie – mimo dwupunktowej porażki u siebie – zapowiadają walkę o finał.

Nie jedziemy tam odjechać mecz, tylko jedziemy powalczyć. To jest sport. Zdajemy sobie sprawę, dokąd i do kogo jedziemy, ale zaszliśmy tak daleko, że byłoby głupio się położyć na torze i przejść obok meczu. Damy z siebie sto procent. Wierzę, że wszyscy pojedziemy na maksimum możliwości i będzie to nasz najlepszy mecz w tym sezonie. Dla nas już jest to powód do zadowolenia, ale chcemy wziąć więcej. Naszym atutem może być równa jazda całej drużyny, a jeśli dodamy do tego trochę sportowego szczęścia, to może być różnie.