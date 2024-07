Jeśli piłkarscy kibice czują się zawiedzieni postawą Lewandowskiego i spółki podczas Euro 2024 to co mają powiedzieć polscy fani speedwaya? Rozczarowanie i rozgoryczenie rozlało się w sieci po występie biało-czerwonych w Speedway Of Nations 2024. Polacy zakończyli rywalizację w Manchesterze bez medalu, ale to niedopowiedzenie bo było jeszcze gorzej.

Występ Bartosza Zmarzlika i Dominika Kubery był daleki od oczekiwań nie tylko kibiców. Gwiazdorów polskiego żużla objeżdżali mniej doświadczeni rajderzy w co ciężko w ogóle było uwierzyć ekspertom i prawdopodobnie pozostałym żużlowcom biorącym udział w tych zmaganiach. – Można szukać wielu epitetów na opisanie słabego występu Polaków, ale skupmy się na faktach. Jako faworyci ponownie zawiedliśmy – Podsumował Szymon Kozica w programie W69 na 96FM.

Klęska, kompromitacja, żenada…Różne słyszałem określenia. W ogóle nie przekonują mnie tłumaczenia Bartosza Zmarzlika, że w Manchesterze nie dało się szybko jechać

Żużlowy ekspert był gościem Macieja Noskowicza. W studiu Radia Index nie brakowało gorzkich słów na temat postawy reprezentacji Polski. Dużo też o derbach Ziemii Lubuskiej, którymi ekscytuje się cały region.

Poczekajmy na postawienie kropki nad i, ale w meczu z Apatorem u siebie. Stal jest po prostu mocniejsza…

Novy Hotel Falubaz zmierzy się ze Stalą 21.07.