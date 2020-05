Tak jak już informowaliśmy Grzegorz Walasek od nowego sezonu będzie żużlowcem Falubazu Zielona Góra. 44-letni wychowanek naszego klubu podpisał kontrakt warszawski i będzie mógł występować w Falubazu jako gość.

Dziś mieliśmy okazję porozmawiać z Walaskiem. Jak powiedział Radiu Index nasz zawodnik na razie sam dokładnie nie wie, na czym ma polegać jego rola w zespole.

Nie wiadomo, kogo miałbym zastąpić i na czym ma to polegać. Wiem, że wyjadę z chłopakami szybciej na tor i na tym mi zależy. Nie chciałbym być straszakiem na kogoś, kto wcześniej dogadał się z klubem.

Walaska zapytaliśmy także o to, jak na transfer zareagował I-ligowy klub żużlowca – Ostovia Ostrów

Priorytetem jest dla mnie Ostrów. Ten gość może uratować chłopaków i polski żużel. My musimy się wymieniać miedzy ligami, by to wszystko miało sens