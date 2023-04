Platinum Motor Lublin w najsilniejszym składzie zamelduje się przy W69. Mistrz kraju z Bartoszem Zmarzlikiem na czele kontrolnie zmierzy się w czwartek z Eneą Falubazem Zielona Góra.

Lublinianie mają mało okazji do jazdy. Zarówno Motor, jak i Falubaz nie pojechali też w inauguracyjnych meczach sezonu. Mówi Michał Kociński z zielonogórskiego klubu.

Gdy ogłosiliśmy tegorocznych sparingpartnerów mówiliśmy, że być może do tego planu dojdzie jeszcze jeden mecz. Pojedziemy w czwartek, mistrzowie Polski przyjadą do nas w pełnym składzie, bo oni jeszcze u siebie nie trenowali, nie odjechali też żadnego sparingu. Będą mieli okazję, by sprawdzić się przed swoim meczem w Częstochowie.