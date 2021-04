Garść żużlowej publicystyki po dwóch meczach PGE Ekstraligi 2021 w Radiu Index. Na naszej antenie wspólnie z Jackiem Frątczakiem, Maciejem Noskowiczem i Andrzejem Lochem rozmawialiśmy o inauguracyjnych spotkaniach w Toruniu i Lesznie, jak również o najbliższych meczach i postawie żużlowców Falubazu.

Przypomnijmy, Marwis.pl Falubaz przegrał w Toruniu z eWinner Apatorem 39:51, zaś w Lesznie, mistrz kraju, Fogo Unia uległa Moje Bermudy Stali Gorzów 42:48. Po meczu Piotr Baron, menedżer „Byków” wziął na siebie winę za złe przygotowanie toru.

Przyznanie się do tzw. błędu merytorycznego jest zabiegiem czysto psychologicznym, czyli “ściągam medialnie odpowiedzialność z zawodników”. Nie było już prędkości u Jaimona Lidseya w trakcie sparingów z Falubazem. On tam przegrywał z zielonogórskimi juniorami. Po drugie to sezon na obronę warsztatu trenera Barona. Zaraz pojawią się sugestie, że to Roman Jankowski, a nie on jest ojcem sukcesów Unii Leszno, bo wychował Bartka Smektałę i Dominika Kuberę. Przewiduję, że takie głosy pojawią, choć się z tym nie utożsamiam. W Częstochowie będzie czekać ich mecz prawdy, ale Włókniarz to nie jest też drużyna pozbawiona wad.