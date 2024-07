Hit żużlowej ekstraligi już dziś. Do Zielonej Góry przyjeżdża storpedowana kontuzjami Unia Leszno. Do jej składu wraca Janusz Kołodziej i to zdecydowanie zmienia siłę Byków na plus.

Stawką tego spotkania dla obu ekip jest pozostanie w PGE Ekstralidze lub włączenie się do walki o play-off. Piątkowa wygrana GKM-u Grudziądz nad Spartą Wrocław jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę przed hitem 10. rundy PGE Ekstraligi. Jeśli Falubaz wygra to awansuje na 4. lub 5. miejsce w tabeli, a jeśli przegra to spadnie na ostatnią pozycję.

W pierwszym meczu na “Smoczyku” padł remis, więc zwycięzca zgarnie w niedzielę trzy bezcenne punkty. W piątek Falubaz miał trening przy W69. Emocjami i opiniami związanymi z niedzielnym szlagierem dzielili się z nami Oskar Hurysz oraz menedżer drużyny Tomasz Szymankiewicz. Ten pierwszy w taki oto sposób wypowiadał się o meczu z “Bykami”:

Każdy wygrany mecz przybliża nas do utrzymania i play-offów. Może jest większa presja, bo sezon jest już w połowie i zbliża się faza play-off. Nastawienie mamy takie, jak zawsze. Skupiamy się, by wygrać mecz i tyle. Im przytrafiło się sporo kontuzji, ale zaskakują bardzo pozytywnie. Nie wolno lekceważyć tej drużyny.

Optymistą jest menedżer drużyny Tomasz Szymankiewicz.

Na pewno z Januszem są mocniejsi, choć bez niego tez sobie dobrze radzili. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, uważam, ze nasz zespól się zmobilizuje, ale co się wydarzy, to zobaczymy. Według mnie piątkowy trening i niedzielna pogoda odbędą się w tych samych warunkach.

Awizowane składy:

NOVY HOTEL FALUBAZ ZIELONA GÓRA

9. JAROSŁAW HAMPEL

10. RASMUS JENSEN

11. PRZEMYSŁAW PAWLICKI

12. JAN KVECH

13. PIOTR PAWLICKI

14. OSKAR HURYSZ

15. KRZYSZTOF SADURSKI

FOGO UNIA LESZNO

1. BARTOSZ SMEKTAŁA

2. JANUSZ KOŁODZIEJ

3. BENJAMIN COOK

4. KENYAN REW

5. GRZEGORZ ZENGOTA

6. ANTONI MENCEL

7. HUBERT JABŁOŃSKI

Początek niedzielnego meczu zaplanowano na godzinę 19:15.