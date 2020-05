Czas najwyższy! Do czego? Do pierwszych jazd żużlowców Falubazu po zimie. Zielonogórzanie dziś wyjadą wreszcie na trening przy W69.

Dziś mija dokładnie 250 dni od ostatniego, ligowego meczu Falubazu w Zielonej Górze. Grubo po ponad półrocznej przerwie ponownie na domowym torze zamelduje się m.in. Patryk Dudek.

Od razu trzy motocykle idą w ruch. Na każdym trzeba się przejechać. Na każdy trzeba założyć te same przełożenia. Nie każdy zawsze tak samo reaguje. Potem trzeba zacząć je porównywać do siebie, a z czasem do kolegów z toru, jadąc spod taśmy. Odczucia z jazdy mogą okazać się błędne, gdy stanie się pod taśmą, by się pościgać. Mamy dwa tygodnie na to, by wszystko znaleźć, ustawienia i być gotowym do jazdy.