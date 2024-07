O tym mówi się od kilku tygodni, dziś właściwie to już pewne. Miasto nie będzie udziałowcem Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Wspominali o tym na naszej antenie radni Koalicji Obywatelskiej, potwierdza tę informację również prezydent Marcin Pabierowski.

Włodarz miasta tuż po objęciu fotelu prezydenta deklarował, że magistrat chce pomagać dwom zawodowym klubom w Zielonej Górze: żużlowemu Falubazowi i koszykarskiemu Zastalowi. – Obecność miasta w spółce jest jednak wykluczona – mówił Pabierowski.

Takie glosy wybrzmiały w dyskusji, analizujemy tę sytuację. Wsparcie jest oczekiwane, ale przyszłościowo chciałbym wyjść z akcji i dotować sport. Tak było kiedyś i to funkcjonowało. Wejście w akcjonariat, gdzie mamy udziały, wchodzimy w kwestie kształtowania zespołu, kontrakty, to nie jest rola miasta, tylko szefa klubu. Miasto powinno dotować sport i ja za tym jestem. Wyjście nie nastąpi jednak z dnia na dzien. Trzeba robić wszystko, by nie zaburzyć funkcjonowania drużyny. Żadnych radykalnych kroków jednak nie będzie.