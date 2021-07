Derby Ziemi Lubuskiej bez Fabiana Ragusa. Junior Marwis.pl Falubazu doznał kontuzji, która może go wykluczyć ze ścigania nawet do końca sezonu.

Urazu nabawił się podczas wczorajszego Turnieju Zaplecza Kadry Juniorów w Ostrowie Wlkp. O kontuzji młodzieżowca mówił na dzisiejszej konferencji prasowej trener Falubazu Piotr Żyto.

Fabian Ragus ma złamaną kość łódeczkowatą. Nie wystartuje. Nie mamy Fabiana, nie pojedzie do Gorzowa na pewno. To może być koniec sezonu, jeśli to się dzisiaj potwierdzi na badaniach.