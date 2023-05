W miniony weekend żużlowcy Enei Falubazu odpoczywali, ale inni w I lidze jechali. Tabela odzwierciedla opinie ekspertów, że tegoroczne zaplecze PGE Ekstraligi jest bardzo ciekawe.

Na czele z dorobkiem 10 punktów są zielonogórzanie, ale za nimi są trzy zespoły, które mają w dorobku 6 punktów, a za nimi czwórka drużyn z dorobkiem… 4 „oczek”. Kto jest zatem najgroźniejszym rywalem Falubazu w drodze do elity? To pytanie usłyszał w ostatnim programie W69 na 96 FM Michał Łopaciński, dziennikarz Canal+.

Oni sami. Ta drużyna sama sobie jest rywalem. Jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, jeżeli dyrektor będzie to wszystko trzymał w ryzach, jeżeli trener będzie prowadził ten zespół tak, jak prowadzi, a zawodnicy nie będą gubić punktów, bo, że wygrywają wyścigi, to jest oczywiste – ale Falubaz czasami nie może zgubić punktów – to myślę, że zielonogórzanie są na dojeździe do autostrady, która wiedzie do ekstraligi.