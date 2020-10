Przed nami ostatni weekend w PGE Ekstralidze. W piątek pierwsze mecze o złoto i o brąz. Nas, rzecz jasna najbardziej interesuje spotkanie o najniższy stopień podium. RM Solar Falubaz zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław.

– Bardzo chcielibyśmy tego medalu – mówił podczas przedmeczowej konferencji Martin Vaculik żużlowiec zielonogórzan.

Naprawdę są to ostatnie dwa mecze, trzeba się spiąć. To był ciężki rok dla nas wszystkich, to był rok zmian dla całego świata, dla sportowego świata też. Dla nas zagranicznych zawodników, którzy tutaj siedzimy 5 miesięcy, to też nie jest najbardziej komfortowa sytuacja. Jesteśmy daleko od naszych rodzin. To był ciężki sezon. Patrzę na to jednak w ten sposób, że cała ta trudna sytuacja bardzo dodała mi gazu, zmotywowała mnie jeszcze bardziej. Cieszę się mega na to spotkanie, bo zależy mi bardzo, żeby zdobyć ten medal i fajnie pojechać.