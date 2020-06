Od piątku w treningu są już żużlowcy Falubazu. Zielonogórzanie starają się jak najlepiej wykorzystać czas, który dzieli ich do startu ligi, a ta już za półtora tygodnia.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne, drużyna została podzielona na podgrupy. Na torze tym samym ruch jest przez cały tydzień. Nie inaczej będzie w tym tygodniu. Czas już także na jazdę spod taśmy.

O pierwsze wrażenia z jazd, dziennikarze Radia Index pytali podczas briefingu Piotra Protasiewicza. Kapitan przyznał, że z wiekiem emocje się nie zmieniają.

Treningi będą jedyną formą przygotowania do ligowej premiery. Żużlowcom nie będzie dane zmierzyć się z przeciwnikami z innych ekip w ramach sparingów. Czy to problem dla szkoleniowca Falubazu?

Ale to jest problem wszystkich drużyn. Tu nie ma wyjątków. Ja mam takich zawodników, czołówkę światową, to myślę, że jak się dotrą między sobą, to nie będzie problemu, jak pojadą do Rybnika.