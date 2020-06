To miał być hit 2. kolejki spotkań PGE Ekstraligi, a wyszło wielkie lanie. W roli kata goście – Eltrox Włókniarz Częstochowa. RM Solar Falubaz w swoim pierwszym domowym spotkaniu w tym sezonie pożarty przez “Lwy”. Zielonogórzanie przegrali aż 31:59!

Bezradni – tak najkrócej można ocenić poczynania żółto-biało-zielonych w konfrontacji z ekipą spod Jasnej Góry. Mecz od samego początku przebiegał pod dyktando gości. Zaczęło się od dwóch mocnych ciosów i podwójnych zwycięstw Włókniarza w biegu nr 1 i 2. Po czterech wyścigach częstochowianie mieli 10 punktów przewagi.

Niemal nieuchwytni dla gospodarzy byli Leon Madsen, Fredrik Lindgren oraz przez cały pojedynek Jason Doyle, który ani razu nie oglądał pleców zielonogórzan.

Miejscowi na pierwsze i jak się później okazało jedyne drużynowe zwycięstwo musieli czekać do siódmej gonitwy. W niej długo podwójnie prowadzili Martin Vaculik i Patryk Dudek, lecz tego drugiego na kresce minął Madsen.

W kolejnym wyścigu doszło do groźnej sytuacji, której sprawcą był Piotr Protasiewicz. Kapitan Falubazu przy próbie minięcia na przeciwległej prostej do startu zahaczył łokieć Fredrika Lindgrena. Skończyło się niebezpiecznym upadkiem Szweda, na szczęście bez konsekwencji i wykluczeniem zielonogórzanina.

Protasiewicz był jedynym z zielonogórzan, który w drugiej części zawodów był w stanie zwyciężyć przy W69. Uczynił to jeszcze dwukrotnie. Ostatecznie, po przegranej w 15. biegu Vaculika i Dudka z Doylem i Madsenem Falubaz poległ aż 31:59. To najwyższa porażka zielonogórzan u siebie, odkąd występują w ekstralidze od powrotu do niej w 2007 roku.

Już w piątek do Zielonej Góry przyjeżdża MR Garden GKM Grudziądz, który jutro w zaległym meczu 2. kolejki podejmie beniaminka ROW Rybnik.

RM Solar Falubaz:

9. Martin Vaculik 11 (1,3,2,2,2,1)

10. Patryk Dudek 6+1 (2,1,1,1*,1,0)

11. Antonio Lindbeack 1+1 (0,-,1*,-)

12. Michael Jepsen Jensen 0 (0,0,-,-,-)

13. Piotr Protasiewicz 9 (2,1,w,3,0,3)

14. Mateusz Tonder 4+1 (1,1*,2,0,0)

15. Norbert Krakowiak 0 (0,d,-,)

Eltrox Włókniarz:

1. Jason Doyle 14+1 (2*,3,3,3,3)

2. Rune Holta 5+1 (1,2*,0,2)

3. Fredrik Lindgren 10+2 (3,3,1,2*,1*)

4. Paweł Przedpełski 8+1 (0,2*,3,1,2)

5. Leon Madsen 13+1 (3,2,3,3,2*)

6. Jakub Miśkowiak 5+1 (2*,3,0)

7. Mateusz Świdnicki 4+1 (3,0,1*)

Bieg po biegu:

1. Lindgren, Doyle, Vaculik, Lindbeck 1:5

2. Świdnicki, Miśkowiak, Tonder, Krakowiak 1:5 (2:10)

3. Madsen, Protasiewicz, Holta, Jensen 2:4 (4:14)

4. Miśkowiak, Dudek, Tonder, Przedpełski 3:3 (7:17)

5. Lindgren, Przedpełski, Dudek, Jensen 1:5 (8:22)

6. Doyle, Holta, Protasiewicz, Krakowiak (d) 1:5 (9:27)

7. Vaculik, Madsen, Dudek, Świdnicki 4:2 (13:29)

8. Przedpełski, Tonder, Lindgren, Protasiewicz (w/su) 2:4 (15:33)

9. Doyle, Vaculik, Dudek, Holta 3:3 (18:36)

10. Madsen, Vaculik, Lindbeack, Miśkowiak 3:3 (21:39)

11. Doyle, Vaculik, Przedpełski, Lindbeack 2:4 (23:43)

12. Protasiewicz, Holta, Świdnicki, Tonder 3:3 (26:46)

13. Madsen, Lindgren, Dudek, Protasiewicz 1:5 (27:51)

14. Protasiewicz, Przedpełski, Lindgren, Tonder 3:3 (30:54)

15. Doyle, Madsen, Vaculik, Dudek 1:5 (31:59)