Dziś emocje w Energa Basket Lidze. Koszykarze Enei Zastalu BC zagrają z Eneą Astorią Bydgoszcz.

Rywalem jest jedna z najsłabszych ekip w lidze, Zastal wygrał ostatnie cztery mecze, liczymy na kolejny triumf podopiecznych Olivera Vidina. Nasz trener z szacunkiem wypowiada się jednak o rywalu.

Drużyna była kilka razy przebudowywana w tym sezonie. Jest nowy trener, nowi zawodnicy. Zarząd klub robi wszystko, aby się utrzymać. To są zawodnicy, którzy są doświadczeni tacy jak Lewandowski czy Szymkiewicz. Tak jak oni chcą wygrać, tak samo i my, więc musimy poważnie podejść do tego meczu.