Arriva Polski Cukier Toruń lepszy od Zastalu i to od samego początku meczu. Niepokojąco słaba gra zielonogórzan zastanawia kibiców, ale przede wszystkim trenera zespołu Vurginijusa Sirvydisa. Jak Litwin komentował grę Zastalu?

Sirvydis próbuje rozgryźć trudną sytuację swojego zespołu i szuka przyczyn. Dwie porażki na początku sezonu można zaakceptować, ale styl w jakim do nich doszło to już osobny temat. – Niektórzy moi zawodnicy nie zrozumieli zadań jakie dostali na ten mecz – mówił po meczu szkoleniowiec Zastalu.

Z pewnością jest nam ciężko, być może niektórzy myśleli, że będzie łatwo w tej lidze, ale tak nie będzie. To specyficzna liga. Przygotowujemy scouting na mecz, ale niektórzy zawodnicy nie zrozumieli, kto gra na zewnątrz, kto w środku, jak mamy bronić. Nie wszyscy byli gotowi na dobrą obronę, odnośnie do rzucających zwłaszcza. W pierwszej kwarcie mieliśmy jeden faul, a straciliśmy prawie 30 punktów. Z pewnością to czas na pobudkę. Musimy zagrać lepiej w następnym meczu, szczególnie dla naszych kibiców.