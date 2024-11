Ciekawe wydarzenie w najbliższą sobotę. Przyjaciele i byli koszykarze zielonogórscy zagrają w memoriale im. Leona Probużańskiego.

Przypomnijmy, to ważna postać w zielonogórskiej historii basketu. W latach 90. Probużański awansował z zespołem AZS-u do ekstraklasy żeńskiej. Był także wychowawcą wielu pokoleń koszykarzy jako trener akademicki. Mecz memoriałowy (to jego szesnasta edycja) odbędzie się w hali przy ulicy Wyspiańskiego o godzinie 17.

Dodajmy, że zielonogórskie drużyny akademickie szukać będą punktów w halach przeciwników i u siebie. W pierwszej lidze piłkarzy ręcznych już dziś zespół Olimpu AZS UZ zechce podtrzymać świetną, zwycięską passę. Podopieczni trenera Ireneusza Łuczaka zagrają w Lesznie z odwiecznym rywalem – Realem Astromalem. Ten mecz o godzinie 19.

W sobotę w hali przy Szafrana drugoligowe szczypiornistki AZS podejmować będą FPR Mirsk. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 14. Interesujące i derbowe mecze czekają kibiców siatkówki. W sobotę o godzinie 17 zielonogórskie siatkarki zagrają na wyjeździe z UKS-em Aresem Nowa Sól. Panowie zaś podejmować będą w derbowym meczu Volley Gubin. To spotkanie w niedzielę o godzinie 18 w hali przy Szafrana.

Wyjazdowy mecz czeka także nasze pierwszoligowe futsalistki. Lotto AZS UZ rywalizować będzie z Chaosem Futsalem Wrocław.