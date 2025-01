Ósmą wygrana w rozgrywkach drugiej ligi odnieśli koszykarze Q8 Oils SKM-u Zastalu.

Zielonogórzanie pokonali rezerwy WKK Active Hotel Wrocław 89:75, choć o ostatecznej wygranej przesądziły dopiero ostatnie minuty. Po pierwszej połowie “młody Zastal” prowadził nieznacznie 42:37. Gospodarze słabiutko zaczęli trzecią odsłonę. Rywal z Wrocławia odskoczył na siedem punktów, ale miejscowi potrafili doprowadzić do wyrównania. Gra “kosz za kosz” miała miejsce praktycznie do 35 minuty. W końcówce zielonogórzanie, dzięki kilku trójkowym akcjom, odskoczyli i ostatecznie zwyciężyli rywala z Dolnego Śląska różnicą 14 punktów.

Trener SKM-u Piotr Bakun nie był jednam do końca zadowolony z postawy swoich graczy.

Ze zwycięstwa cieszył się za to jeden z zielonogórskich koszykarzy Bartosz Malik.

Koszykówka to jest grą falowa, przepchnęliśmy ten mecz, mamy powody do zadowolenia. Raz my, raz oni wychodziliśmy na prowadzenie. Cieszmy się, że to się tak skończyło. W trzeciej kwarcie rywal lepiej wyszedł, ale w czwartej kwarcie zachowaliśmy chłodną głowę.