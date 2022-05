Stelmet Falubaz Zielona Góra czy Abramczyk Polonia Bydgoszcz? Już dziś wielki hit w eWinner I lidze żużlowej i starcie dwóch drużyn, które są faworytami w walce o awans do PGE Ekstraligi.

Zielonogórzanie jako jedyni są bez porażki w dotychczasowych rozgrywkach, ale nie zachwycają. Przed tygodniem wygrali walkowerem w Krośnie z Wilkami, ale forma wciąż pozostaje jedną wielką niewiadomą. Jak wyglądają przygotowania do tego meczu i czego można się spodziewać? Pytamy trenera zielonogórzan Piotra Żyto.

– Na pewno jest to mecz prestiżowy, bo spotkanie lidera z wiceliderem. Jest to runda zasadnicza i jest to pierwsze nasze spotkanie tych drużyn. Przygotowujemy się dobrze, mamy dzisiaj trening, mamy jutro trening. Myślę, że będziemy korzystać z zastępstwa zawodnika, mamy taką możliwość. Jest to większa możliwość działań taktycznych bo na pewno od razu pojedzie Mateusz Tonder, a potem zobaczymy jak to będzie wszystko z meczu wynikało. Przygotujemy się spokojnie, cały czas staramy się wykonywać prace jak najlepiej, żeby tor też nie był zaskoczeniem, żeby był dla naszych zawodników dobry po prostu. Wszystkie drużyny łapią rytm, jak wyniki pokazują liga jest bardzo ciekawa i wyrównana. Nie można obstawiać wyników bo po prostu różne rzeczy się dzieją ale to chyba dodaje jej atrakcyjności i kolorytu.