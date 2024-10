Nie mamy żadnych wątpliwości: w takim wydarzeniu nie można nie wziąć udziału. Bo po pierwsze: promuje sport, bo drugie, każdy może znaleźć coś dla siebie, a po trzecie: trwa przez 24 godziny na dobę. Mowa o Akademickiej Dobie Sportu.

Startuje ona już we wtorek. Jak zwykle Akademicki Związek Sportowy przygotował z tej okazji ciekawe atrakcje tak, by każdy mógł znaleźć cos dla siebie. A dyscyplin, w których można się sprawdzić jest bardzo dużo. Od siatkówki, tenisa stołowego, po zajęcia na siłowni czy fitnessu. Zaczynamy we wtorek o godzinie 9 „Core and Stretchem”. Ciekawie powinno być nocą – od 23 do 5 zaplanowany jest turniej tenisa stołowego oraz turniej w e-sporcie.

Udział w Akademickiej Dobie Sportu jest całkowicie bezpłatny. Liczba miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona. Dodajmy, że wydarzenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.