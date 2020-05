Przed kilkoma dniami do treningów po kilkutygodniowej przerwie powrócili tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra. Przypomnijmy, nasz zespół awansował do superligi.

Z uwagi na pandemie koronawirusa zajęcia w hali drzonkowskiego WOSIR-u były zawieszone i tenisiści dopiero w tym tygodniu mogli do nich powrócić. – Głód treningów był olbrzymi – mówił Lucjan Błaszczyk. Trenera ZKS-u zapytaliśmy m. in. o reżim sanitarny podczas pierwszych treningów.

Musieliśmy się dostosować do nowych zaleceń. Dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń. Na szczęście cały stół jest oddzielony od drugiego. Zawodnicy tez są w odpowiednich odległościach. Trenujemy, zawodnicy stęsknieni, forma słaba. Będą potrzebowali kilku tygodni, by powrócić do formy sprzed wirusa.