Szymon Staśkiewicz – pięcioboista ZKS Drzonków – już na dobre powrócił do treningów. Ostatnie tygodnie były dla przedstawicieli tej dyscypliny sportu bardzo trudne. Z uwagi na pandemię koronawirusa treningi były zawieszone, odwołano tez wszystkie krajowe i międzynarodowe imprezy.

Powoli jednak sytuacja się stabilizuje – również wśród pięcioboistów. Staśkiewicz w rozmowie z Radiem Index przyznał, że w jego przypadku nastąpił już powrót do treningów: