Finał lubuskiej trzeciej ligi to dopiero początek. W planach i marzeniach jest awans do drugiej ligi. Mowa o siatkarkach Polcontrol AZS UZ.

Przypomnijmy, zielonogórzanki pokonały dwukrotnie ekipę z Lubska w półfinałowej rywalizacji a to oznacza, że akademiczki są już w trzecioligowym finale. Dziś w „Szatni Akademików” rozmawialiśmy z Jakubem Czarneckim, trenerem akademiczek o ostatnich meczach.

Teraz ten mecz to mecz o rozstawienie i prestiż, kto wygra w województwie lubuskim. Pierwszy mecz w drugiej parze wygrał zespól z Nowej Soli, w drugim meczu może być różnie. Z jednym i z drugim zespołem gra nam się ciężko, uważam, że mamy presję, by z nimi wygrać.

Na razie nie wiadomo, jak słyszeliśmy, z kim zielonogórzanki zagrają w finale. Trenera zapytaliśmy natomiast, jak wygląda droga do ewentualnego awansu do wyższej klasy rozgrywek.

Jeśli zajmiemy pierwsze miejsce, to zorganizujemy turniej u siebie. Przyjadą do nas: drugi zespól z województwa śląskiego, pierwszy z dolnośląskiego i drugi z opolskiego. W tym roku trudniej mi jest ocenić turniej barażowy niż w ub. roku. Wtedy znaliśmy rywali, a teraz liga dolnośląska jest niewiadomą. Na pewno podejdziemy do meczów skupieni, nikogo nie będziemy lekceważyć.