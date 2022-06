Piłka nożna halowa, siatkówka, tenis stołowy, ale nie tylko. Podczas zbliżających się Bachanaliów sporo będzie akcentów sportowych. Dziś o nich rozmawialiśmy w “Szatni Akademików”.

Nasza rozmówczynią była Paulina Nowak z AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bachanalia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek i wtedy dojdzie do piłkarskiego meczu Zielona Góra vs Gorzów.

Od 6 czerwca zaczynamy dość mocno, bo będą to wielkie derby w piłce nożnej. akademickich reprezentacji Gorzów i Zielonej Góry. Zapraszamy wszystkich kibiców, imprezę będzie nakręcał DJ Hector. AZS to nie tylko Akademicki Związek Sportowy ale również zabawa.

Nasza rozmówczynię zapytaliśmy również o to, czy studenci chętnie uczestniczą w sportowej rywalizacji podczas Bachanaliów.

Uważam, że jest dużo mniejsze zainteresowanie niż w poprzednich latach, ale każdy ma dość siedzenia w domu. Zaczynamy funkcjonować na nowo, bo obostrzenia zostały zniesione. Każdy dąży do tego, by się ruszyć z fotela. To tez pewna forma integracji.