Bardzo dobrze spisali się strzelcy Gwardii Zielona Góra podczas ogólnopolskich zawodów klasyfikacyjnych w Pucku.

Świetnie spisał się Grzegorz Długosz. – Nasz pistoleciarz był bezkonkurencyjny – mówi trener Gwardii Jerzy Zarzycki.

Dodajmy, że Sylwia Bogacka dwukrotnie zajmowała czwarte miejsce. Jerzego Zarzyckiego pytaliśmy o najbliższe plany gwardzistów.

25-28 lutego dla juniorów młodszych za planowano zaległe finały młodzieżowej ligi strzeleckiej. Seniorzy szykują się do walki o paszporty do Tokio. Najbliższa rywalizacja to Puchar Świata w New Delhi w Indiach. Pojadą na te zawody na pewno Grzegorz Długosz i Natalia Kochańska.