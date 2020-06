Jedna Wataha, ta od rugby szykuje się do powrotu do grania, a druga? czeka na rozwój wydarzeń. Futboliści amerykańscy KFA Watahy trenują jedynie indywidualnie.

Zielonogórzanie nie rozpoczęli nawet sezonu. Pandemia powstrzymała start Ligi Futbolu Amerykańskiego. O obecnej sytuacji klubu mówił Radiu Index Krystian Wójcik, jeden z trenerów “Wilków”.

Liga jest w rozmowach z zespołami, staramy się coś myśleć o przyszłości. Nie wiemy, czy się sezon odbędzie. Jeśli do tego dojdzie, to dowiemy się z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, więc będzie czas, żeby się do tego przygotować. Gdybyśmy mieli trenować teraz, to dezynfekcje, obostrzenia, wydatki do poczynienia sprawiają, że nie widzimy uprawiania sztuki dla samej sztuki.

Krystiana Wójcika, trenera zielonogórzan, pytamy też, czy wierzy w ogóle w rozpoczęcie rywalizacji w tym sezonie.

Ciężko powiedzieć. Futbol amerykański w Polsce przechodzi kolejną zmianę, został zarejestrowany Polski Związek Futbolu Amerykańskiego już “pod ministerstwem”. Człowiek chciałby, żeby mecze się odbyły, chociażby w skróconej formule, ale rozsądek podpowiada, że będzie to trudne do wykonania.

Przed Watahą był drugi do rozegrania sezon w gronie najlepszych. Wójcik uważa, że jeśli sezon w ogóle dojdzie do skutku, to będzie w uproszczonej formie i raczej bez kontraktowania zawodników zagranicznych.