Treningi indywidualne, zajęcia online pod okiem trenera personalnego, a jednocześnie jednego z zawodników – tak wygląda obecnie rzeczywistość rugbystów Watahy Zielona Góra.

Pierwszoligowiec czeka na rozwój wypadków, ale nie czeka bezczynnie. W normalnych warunkach w najbliższy weekend zaczynałby rundę wiosenną.

Ruszamy się, w zależności od tego, jakie kto ma możliwości. Część zawodowo pracuje, część odpoczywa, choć nikt nie jest na kwarantannie, jedynie ma przestoje w pracach. Ruszamy się, pracujemy z jednym z naszych zawodników i trenerem personalnym Krzysiem Polakiem. On na Facebooku udostępnia nam treningi. To, czego nam najbardziej brakuje to: praca z piłką, praca na boisku i treningu na kontakcie, który jest nieodzowną częścią rugby. Paweł Prokopowicz, grający trener Watahy RC Zielona Góra

Możliwości jak wznowić, dokończyć lub rozstrzygnąć zmagania w I lidze jest kilka. Obecny sezon należałoby zakończyć do wakacji.