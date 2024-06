Polska – Korea Południowa – na takie spotkanie w ramach Pucharu Davisa mogą szykować się już fani tenisa ziemnego. Impreza odbędzie się od 13 do 14 września w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego.

Gwiazdą reprezentacji ma być dziewiąta rakieta świata – Hubert Hurkacz. O stawce meczu i celach naszej kadry mówi Rafał Helbik, dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego.

Największe wydarzenie w męskim tenisie w Polsce w tym roku. We wrześniu gramy mecz barażowy o grupę światową. Zwycięstwo w tym meczu pozwoli nam już na wiosnę grać z kolejnym przeciwnikiem, który będzie przepustką do najlepszych szesnastu zespołów na świecie. Taki cel stawiamy, taki cel stawia też Hubert Hurkacz. Skład naszej reprezentacji, o ile zdrowie pozwoli to: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Jan Zieliński i Maks Kaśnikowski, a kapitanem jest Mariusz Fyrstenberg.