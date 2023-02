Opromienieni wyjazdowym zwycięstwem w Słupsku koszykarze Enei Zastalu BC zagrają tym razem przed własną publicznością. Zielonogórzanie dziś w hali CRS-u podejmować będą ekipę Arriva Twarde Pierniki z Torunia.

Zdecydowanymi faworytami konfrontacji są walczący o awans do play offów podopieczni Olivera Vidina. Torunianie to najsłabszy obecnie zespół Energa Basket Ligi. Z siedemnastu dotychczas rozegranych spotkań drużyna z Grodu Kopernika wygrała tylko czterokrotnie plasując się na ostatniej pozycji w tabeli. Zastal obecnie jest dziewiąty mając identyczny dorobek punktowy co Czarni Słupsk i Anwil Włocławek. Porażka nie wchodzi więc w grę.

Początek sobotniego meczu o godz. 17.30.

Zapraszamy do obejrzenia przedmeczowego VIDEO