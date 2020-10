Zobacz info

Zajęcia wprowadzające w świat rozszerzania diety z metodą BLW. Są to jedyne takie w województwie lubuskim zajęcia praktyczne. Wspólnie jemy, śpiewamy piosenki o jedzeniu, rozmawiamy na temat racjonalnie rozszerzanej diety, o najlepszych produktach dla Dzieci. Jeśli nurtują Cię odpowiedzi na pytania: -czy moje Dziecko może już samo jeść? -co zrobić by Dziecko jadło? -jakie produkty wybierać? Jeśli pragniesz by Twój maluch miał kontakt z innymi Dziećmi te zajęcia są dla Ciebie! Zajęcia prowadzą na...