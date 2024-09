Złoto w deblu, brąz w mikście – z tymi medalami wróci w przyszłym tygodniu do Zielonej Góry Piotr Grudzień.

W poniedziałkowy wieczór tenisista stołowy Startu Zielona Góra odpadł w 1/16 finału turnieju singlistów. Przegrał z reprezentantem Chin Weinanem Pengiem 2:3.

Po tym wczorajszym singlu jest troszkę niedosyt. Wracałem do tego meczu, goniłem ten wynik i zabrakło mi dwóch punktów. Niestety odpadłem, ale cały turniej bardzo udany. Świetnie zagrany. Cieszymy się, że walczyliśmy o każdą piłkę. Według mnie to wielkie osiągnięcie, olbrzymi sukces. Nie zawsze pokonuje się Chińczyków, do tego takich mocnych.