Na ten mecz czeka pewnie każdy kibic sportowy w Zielonej Górze. Piłkarze Lechii Zielona Góra zmierzą się z Legią Warszawa w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. To jedno z największych wydarzeń w historii zielonogórskiego sportu ostatnich lat.

Legia to najbardziej utytułowany klub w Polsce, 19-krotny zdobywca Pucharu Polski. Lechia na tle “Wojskowych” to prawdziwy kopciuszek, ale bardzo ambitny. Awans naszego trzecioligowca do ósemki najlepszych drużyn pucharowych zmagań to prawdziwa sensacja.

W oczekiwaniu na to spotkanie sprawdzamy, jakie nastroje panują w obozie warszawskim. Rzecznika Legii Bartosza Zasławskiego zapytaliśmy o to, w jaki sposób legioniści szykują się do meczu z Lechią.

Bezpośrednie przygotowania do meczu rozpoczęliśmy w sobotę o godzinie 9 po meczu z Widzewem Łódź. O 9 rano spotkaliśmy się na treningu, były pierwsze odprawy, planowanie mini cyklu. O 11.30 odbył się trening, podobnie w niedzielę i poniedziałek. Na mecze wyjazdowe udajemy się dzień wcześniej, by był komfort pracy i żeby wszyscy mogli się skoncentrować.

W drużynie Legii dojdzie do kilku zmian w porównaniu z piątkowym meczem ligowym z Widzewem Łódź.

Nie zagra u nas Josue, ale wrócił do nas Carlitos. Lindsay Rose i Kacper Tobiasz nie będą do dyspozycji, pozostali już tak. Jesteśmy rozczarowani wynikiem meczu z Widzewem, więc sportowa złość nas trochę podrażni, pokażemy to, co najlepsze w Zielonej Górze.

Naszego rozmówcę zapytaliśmy również o to, co sztab trenerski Legii wie o piłkarzach z Zielonej Góry.

Przygotowania do meczu również obejmują analizę gry rywala. Skupiamy się na naszym zespole na tym, jak my mamy zagrać, i na tym, jaki skład personalny wystawić.

Początek meczu o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Sulechowskiej.