W czwartek początek zmagań w ramach Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Drzonkowie. To impreza dla pięcioboistów do lat 24. To kolejne międzynarodowe zmagania, które w tym roku odbędą się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W październiku rywalizowano o medale mistrzostw świata do lat 22. Teraz walka o prymat na Starym Kontynencie. To ostatnia pięciobojowa impreza w wydaniu międzynarodowym w tym roku na świecie. O szczegółach mówi Tomasz Cygański, trener ZKS-u Drzonków.

Pomysłodawcą tej imprezy kilka lat temu był Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego. W czwartek rozpoczną panie półfinałami, w piątek panowie. Udział w imprezie potwierdziło przeszło 80 zawodników z 13 krajów Europy. Z Drzonkowa wystartują: Ewa Pydyszewska, Kamil Kasperczak i Michał Jabłoński.

Cygański przyznaje, że liczy na medale.

Prawo startów ma czterech panów i cztery panie. Z Warszawy na starcie zobaczymy Michała Klimka i Adama Pierzchałę, którzy startowali niedawno w kategorii U22 w mistrzostwach świata. Z Warszawy wystartują trzy panie, od nas jedna zawodniczka – Ewa Pydyszewska.

Zmagania rozpoczną się w czwartek od półfinałów kobiet. Dzień później do rywalizacji przystąpią mężczyźni. Indywidualne finały odbędą się w sobotę, zaś rywalizacja sztafet mieszanych w niedzielę.