Trzecia porażka, druga we własnej hali Q8Oils SKM Zastalu. Twierdza Kłodzko przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść w ostatnich pięciu minutach meczu i wygrała 88:85. Zielonogórzanie złapali dobry rytm od początku meczu, ale w drugiej połowie ich przewaga bezpowrotnie się posypała.

Pod koniec pierwszej kwarty SKM Zastal wyszedł na prowadzenie 25:13 i niewiele wskazywało na to, że ten mecz przegra. Jednak goście w drugiej połowie odrobili straty i już do końca meczu ani jedni ani drudzy nie uzyskali znaczącej przewagi. Dlatego losy meczu rozstrzygały się do samego końca. Zielonogórzanie kończyli jednak mecz bez swojego lidera bo za faule spadł Kamil Olejnik, który był najlepiej punktującym wśród gospodarzy. Rzucił 20 pkt, z gry miał 7/11, ale z wolnych zaledwie 6/14. Trener SKM Zastal, Piotr Bakun najwięcej zastrzeżeń po meczu miał do gry w obronie.

Gramy mega pałę w obronie. To jest katastrofa. Trochę tego nie rozumiem ze względu na to, że są fragmenty gdzie gramy naprawdę dobrze, przeciwnicy rzucają z trudnych pozycji, nie przygotowanych, a są momenty kiedy pozwalamy rywalom się rozpędzić, rzucali łatwe rzuty albo rzucali za trzy kompletnie bez obrony. To jest jakaś masakra

Twierdza Kłodzko mimo problemów kadrowych, bo w Zielonej Górze zabrakło dwóch kluczowych podkoszowych, a mecz rozegrała korzystając z ośmiu graczy, walczyła o to zwycięstwo zaciekle i jak się okazało skutecznie. Drużyna z Opolszczyzny nadal zmaga się z kłopotami organizacyjnymi i trenuje dwa razy w tygodniu. W popowodziowej rzeczywistości klub działa zupełnie w innym schemacie, a powrót do własnej hali będzie możliwy dopiero pod koniec przyszłego roku. Rafał Wojciechowski zdobywca 15 punktów nie ukrywał, że zwycięstwo było w pełni zasłużone i słodzi obecne gorzkie realia tego sezonu.

Zwycięzców nigdy się nie osądza. Walczyliśmy i oddaliśmy kawał serducha tutaj na parkiecie. Nie jest nam łatwo bo trenujemy dużo mniej niż pozostali bo tylko dwa razy w tygodniu mamy gdzieś dostępną halę. To są ciągle wyjazdy. Nie mamy własnej hali więc nie możemy grać u siebie tylko gdzieś na wyjeździe więc nie mamy łatwego sezonu przed nami, ale cieszę się, że chłopaki walczą i dają z siebie wszystko

W najbliższą środę Q8Oils Zastal będzie podejmował przy Amelii jednego z faworytów ligi. Do Zielonej Góry przyjedzie Royal Polonia 1912 Leszno z Kamilem Chanasem w składzie. Środowy mecz o 19:30.

Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra – Twierdza Kłodzko 85:88 (25:17, 24:26, 20:25, 16:20)

Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra – trener Piotr Bakun

Olejnik 20, Sirijatowicz 13, Malik 13, Kowacki 10, Fiejkowski 9, Nowak 9, Kubka 4, Zatorski 4, Orpel 2, Chęciński 1, Jagiełowicz, Rola

za 2 28/49 -57,1%, za 3 3/24 12,5%, wolne 20/38, zb 48, as 18

Twierdza Kłodzko – grający trener Rafał Wojciechowski

Kurowski 23, Bernecki 16, Weiss 16, Wojciechowski 15, Zenner 9, Ptaszyński 6, Tkaczyk 2, Szymański 1, Wojda, Aniskin

za 2 23/41 -51,6%, za 3 9/23 39,1%, wolne 15/27, zb 37, as 21