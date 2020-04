Zobacz info

W ramach akcji #NonstopNORWID zapraszamy do wysłuchania w mediach społecznościowych wybranych fragmentów literatury współczesnej - Facebook. Głosy, dźwięki i muzyka będą przenosić nas do rejonów, gdzie będziemy mogli oderwać się zgiełku, który ostatnio zagościł w naszych umysłach. Głosy na Dobranoc to połączenie mądrych i przenikliwych słów z rzemiosłem i pieczołowitością mistrzów sceny radiowej, reżyserii i realizacji fonicznej. Codziennie, w okolicach godziny 20.00, będziemy chcieli z naszymi ...