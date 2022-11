Szczypiorniści PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przerwali passę trzech porażek z rzędu i wygrali w meczu 9.kolejki I ligi z Dziewiątką Legnica 29:24. Myli się jednak ten, kto stwierdzi, że był to łatwy mecz akademików.

Zielonogórzanie pokazali dwa oblicza. To gorsze w pierwszej połowie. AZS raził nieskutecznością, a legniczanie tylko to wykorzystywali. Po pierwszej połowie Dziewiątka, przedostatni zespół w tabeli, prowadził 13:8. Miejscowym nic nie wychodziło w ataku i kibice czekali tylko na przełamanie po przerwie. To nastąpiło, ale też nie od razu. Przyjezdni długo utrzymywali kilkubramkowe prowadzenie. Dopiero po bramce Jakuba Jaszczuka w 51 minucie zielonogórzanie wyszli po raz pierwszy długiego czasu na prowadzenie, którego nie oddali już do końca wygrywając pewnie i zdecydowanie różnicą pięciu goli. Po raz kolejny jednak akademikom nie udało się zagrać równo przez całe 60 minut meczu.

Najwięcej bramek dla AZS-u zdobyli: Jaku Jaszczuk 8, Cyprian Kociszewski i Kacper Kiersnowski po 5.

AZS po dotychczas rozegranych meczach ma na koncie 5 zwycięstw i 4 porażki.