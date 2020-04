Nie żyje Józef Malski. To człowiek-instytucja zielonogórskiego sportu w szczególności pływania. Od kilkudziesięciu lat był pedagogiem i nauczycielem wychowania fizycznego. Nauczył pływać ponad 20 tysięcy zielonogórzan.

– To olbrzymia strata – mówił o Józefie Malskim dyrektor Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra Marian Rzeźniewski:

Kilka lat temu Józef Malski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Zielonej Góry. Jakim był człoiekiem? – Niezwykle otwartym – dodaje Marian Rzeźniewski: