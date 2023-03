Jak spisują się juniorzy Enei Falubazu Zielona Góra po pierwszych próbnych treningach i sparingach? Dyspozycja młodzieżowców będzie bardzo ważna w kontekście zbliżającego się sezonu w pierwszej lidze.

Takiego zdania jest także Piotr Protasiewicz. Dyrektor sportowy Enei Falubazu Zielona Góra jest zdania, że młodych żużlowców czeka jeszcze dużo pracy.

Protasiewicz twierdzi, że najlepsze wrażenie z zawodników młodzieżowych robi Michał Curzytek.

Oprócz Curzytka zielonogórski sztab szkoleniowy będzie miał do dyspozycji m. in. Dawida Rempałę i Fabiana Ragusa. Na razie nie wiadomo, czy do Falubazu trafią wypożyczeni z Leszna Maks Borowiak i Antoni Mencel.